Россиянам запретили держать дома тарантулов, сов, пингвинов и тигров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал новый список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных.

Как передает «Интерфакс», в подписанный главой российского правительства список вошли животные, которые могут представлять опасность для владельцев, а также те, чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

Отмечается, что теперь в перечень запрещенных к содержанию в домашних условиях зверей входят крупные млекопитающе (тигры, гиены, медведи, львы и волки), некоторые виды пресмыкающихся (кобры, мамбы, вараны, каймановые), земноводные (ядовитые лягушки), паукообразные (скорпионы, тарантулы и другие ядовитые пауки), приматы, китообразные, а также совы, пингвины, киви, страусы, скаты, окуни и угри.

При этом данный запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и другие подобные организации.