Около ста жителей поселка у Восточного отказались покинуть дома из-за запуска

Руководству трех районов Амурской области рекомендовали эвакуировать местных жителей из-за запуска ракеты с Восточного.

Как сообщается на сайте регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, главам Шимановского, Зейского и Тындинского районов Амурской области предложено детально проработать план эвакуации жителей из-за возможного падения частей ракеты-носителя «Союз-2.1б», которую планируется запустить с космодрома Восточный 5 июля.

Отмечается, что всего эвакуировать предстоит больше 100 человек. В основном речь идет о поселке Чагоян Шимановского района, откуда, по словам главы района Сергея Алипченко, необходимо вывезти на безопасное удаление 43 взрослых и 59 детей.

Однако 139 местных жителей, в том числе шестеро детей, отказались покидать свои дома на время запуска. Еще несколько десятков семей согласились наблюдать за пуском за пределами своего поселка.

Ранее Sobesednik.ru писал, что экс-главу «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая являлась субподрядчиком при строительстве космодрома Восточный, Виктора Гребнева признали виновным в растрате свыше 407 млн рублей и приговорили к 5 годам лишения свободы условно.