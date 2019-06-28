Мужа из четы "краснодарских каннибалов" приговорили к 13 годам колонии

Суд в Краснодаре на 13 лет осудил местного жителя Дмитрия Бакшеева, который вместе с женой убил и расчленил знакомую.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 28 июня, судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева признала жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева виновным в убийстве своей 35-летней знакомой из Кировской области и надругательстве над ее телом.

Отмечается, что суд приговорил Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Напомним, Дмитрия Бакшеева и его жену Наталью, которой ранее назначили наказание в виде 10 лет колонии общего режима, в СМИ называли «краснодарскими каннибалами», поскольку следствие подозревало их в многолетних похищениях и убийствах людей, чьи останки они съедали. Однако в итоге следователям удалось доказать причастность четы Бакшеевых лишь к одному убийству.