Кокорину и Мамаеву предложат отбывать сроки в одной колонии

Федеральная служба исполнения наказаний решила отправить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.



То же касается и других фигурантов дела, передает «РИА Новости».



«Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию», — цитирует агентство слова заместителя главы ведомства Валерия Максименко. Он отметил, что это произойдет только в том случае, если футболисты сами не откажутся. Максименко добавил, что их не считают бандой или группировкой.



В мае суд приговорил Кокорина к полутора годам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Александр Кокорин при этом попросил, чтобы они с младшим братом Кириллом содержались в одном учреждении.



Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также игрок любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы в октябре 2018 года. Компания участвовала в избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главы департамента Минпромторга Дениса Пака. Пострадал также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.