Экстремально низкое давление, дожди и +18 градусов ждут москвичей 28 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 28 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, что обусловит переменную облачность и дождливую погоду.

Температура в Москве 28 июня составит 16..18, по области — 13..18 градусов тепла. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление понизится до экстремального уровня и составит 728 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей, страдающих как гипотонией, так и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, а также с вегетативными расстройствами нервной системы.