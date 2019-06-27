Второй пилот Ан-24 дает показания об авиакатастрофе в больнице

Второго пилота сгоревшего после посадки в бурятском Нижнеангарске Ан-24 госпитализировали с травмами и ожогами.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что два человека погибли при посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске. Вылетевший с посадочной полосы самолет врезался в здание и загорелся.

В администрации аэропорта города «Интерфаксу» рассказали, что второй пилот Ан-24 был госпитализирован.

Источник в службе скорой помощи уточнил, что второй пилот в сознании и дает показания. «У мужчины травмы и ожоги. Но он в сознании. Отвечает на вопросы об аварии, что ему сразу стали разные службы задавать», — сказал собеседник агентства.