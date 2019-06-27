Волонтеры призывают жителей Чемодановки помочь животным, оставленным цыганами

Зоозащитники сообщили о десятках кошек, собак, гусей и кроликов, оставленных цыганами в селах Чемодановка и Лопатки.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после беспорядков в Пензенской области несколько цыганских семей покинули поселок Чемодановка и переехали в другие регионы.

Как передает «Интерфакс», после отъезда цыган из поселков Чемодановка и Лопатки брошенными в них остались десятки домашних животных, среди которых кошки, собаки, гуси, кролики, свиньи и голуби

По словам представителей областного волонтерского зоодвижения, оставшиеся без еды и воды животные выглядят изможденными, однако ни у одной благотворительной организации нет средств для того, чтобы обеспечить их постоянное кормление.

«Сейчас нам разрешают раз в день заходить в поселок в сопровождении сотрудника полиции для кормления животных. Никто не был готов к такому, нужно огромное количество еды для животных, ни у одного пензенского фонда, ни у одной пензенской волонтерской группы просто нет таких средств и возможности. Сейчас мы организовались поочередно ездить в поселок для кормления и будем очень благодарны за любую помощь», — сообщают волонтеры.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина отметила также, что местные жители помогают зоозащитникам в кормлении животных. По ее словам, в регионе нет государственных приютов, которые бы могли взять бывших питомцев цыган.