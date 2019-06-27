В РПЦ опровергли мнение о том, что Церковь выступает за запрет абортов

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата сформулировал позицию РПЦ по абортам.

Напомним, накануне Sobesednik.ru писал, что в РПЦ выступили с предложением закрепить за эмбрионом права на жизнь, человеческую идентичность и на развитие.

При этом глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда опроверг мнение о том, что РПЦ выступает за законодательный запрет абортов. Слова священнослужителя со ссылкой на его telegram-канал публикует «Коммерсант».

«Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви — вывод абортов из ОМС. За запрет выступают некоторые общественные организации», — подчеркнул Легойда, отметив, что Церковь еще не сформулировала документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».