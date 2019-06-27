РПЦ просит Путина превратить Сергиев Посад в православный Ватикан за 140 млрд

Сергиев Посад могут поделить на духовную и административную части по примеру Ватикана, Иерусалима и Мекки.

Как передает газета «Ведомости», консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом.РФ подготовило стратегию развития подмосковного Сергиева Посада, где находится одна из главных православных святынь — Троице-Сергиева лавра.

Отмечается, что проект предполагает полную перестройку центра города и разделение его на духовную и административную части, как это сделано в Ватикане, Иерусалиме и Мекке.

В духовной части планируют построить культурно-представительский центр, который будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов и другие религиозные объекты. При этом все госучреждения планируют перенести в административно-деловой центр.

По предварительным подсчетам, такая перестройка Сергиева Посада обойдется государству в 120–140 миллиардов рублей. РПЦ уже обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать концепцию превращения города в столицу православия.