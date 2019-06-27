Призвавшая рожать вместо учебы чиновница не отремонтировала больницу в Струнине

Заявившая о пользе ранних родов Юлия Арсенина ранее не выполнила поручение президента о ремонте больницы под Владимиром.

Накануне СМИ растиражировали высказывание замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, которая, выступая в ходе круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, посоветовала девушкам не бояться ранних родов и не делать аборт ради получения образования.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — заявила чиновница.

Позднее Арсенина пояснила, что эту фразу вырвали из ее 30-минутного выступления. По словам чиновницы, данным высказыванием она хотела обозначит лишь то, что аборт во время первой беременности опасен для девушек любого возраста.

По данным владимирских СМИ, этот случай не является первым, когда имя чиновницы фигурирует в федеральных новостях. Отмечается, что именно Юлия Арсенина исполняла обязанности главврача области, когда владимирские власти не выполнили поручение президента о ремонте больницы в городе Струнино, о котором главу государства попросили местные жители еще во время предыдущей «Прямой линии».

Напомним, летом прошлого года Владимир Путин дал властям Владимирской области полгода на то, чтобы отремонтировать медучреждение. Однако после выборов и смены губернатора больница в городе Струнино так и осталась в аварийном состоянии, а новый губернатор Владимир Сипягин направил в Минздрав письмо с предложением продлить срок ремонта до конца 2019 года.