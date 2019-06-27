Новая система распознавания лиц помогла задержать в Москве около ста разыскиваемых

Примерно сто подозреваемых в различных правонарушениях задержаны за два года в ходе тестирования видеосистемы распознавания лиц в Москве.

Благодаря камерам в метро и на улицах удается задерживать от пяти до десяти разыскиваемых в месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на ГУ МВД Москвы. В МВД позитивно оценивают систему и отмечают, что она позволила упростить розыск без расширения личного состава полиции.

Эксперимент по внедрению камер наблюдения с целью розыска преступников начали в августе 2017 года. Около тысячи специальных видеоустройств установлены у подъездов жилых домов; в метро они тестируется на нескольких станциях. Система сравнивает лица на видео с базой находящихся в розыске людей. В случае совпадения информация поступает ближайшим полицейским.

По словам сотрудников метрополитена, благодаря новой системе число правонарушений за последние 2,5 года в московской подземке сократилось вдвое.