Налоговая служба заблокировала новосибирские счета Жерара Депардье

Федеральная налоговая служба по Ленинскому району Новосибирска остановила операции по счетам актера Жерара Депардье.

Речь идет о счетах в банке ВТБ, Газпромбанке и «КС Банке», сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Контур. Фокус». Сумма долга, котрая стала причиной блокировки счетов, пока неизвестна. Операции по счетам были остановлены 20 июня.

Представитель и партнер Депардье Юрий Мосман актера рассказал, что частичное ограничение расходных операций по счетам — стандартная процедура. «Никакого информационного повода тут нет, за исключением публичности налогоплательщика», — сказал Мосман. Шум вокруг ситуации он объяснил «информационным голодом» журналистов. По словам Мосмана, актер является образцовым налогоплательщиком.

Отмечается, что исполнительных производств на актера в базе данных службы приставов нет, при этом в январе московской налоговой был заблокирован счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Данная блокировка до сих пор не снята.

Французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года, после того как власти Франции ввели на доходы свыше €1 млн налог в размере 75%. В Новосибирске он прописался в декабре 2018 года. Там же Депардье основал бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания.

В июле 2018 года Sobesednik.ru писал, что приставы не смогли взыскать с Жерара Депардье задолженность по уплате налогов в Мордовии.