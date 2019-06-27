МЧС сообщило о грозе с градом и ветром до 20 м/с в Москве в ближайшие часы

Спасатели призвали москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции из-за надвигающейся на столицу непогоды.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 27 июня, в Москве ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода, воздух при которой прогреется не выше +19 градусов.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, в ближайшие несколько часов в городе начнется дождь с грозой и градом, а также ветром, порывы которого местами могут достигать 20 м/с.

В связи с этим спасатели рекомендуют москвичам соблюдать осторожность, не укрываться от грозы под деревьями, а также обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Запрещается находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Напомним, 27 июня в Москве действует «желтый» погодный уровень из-за непогоды.