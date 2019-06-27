Каждый пятый россиянин заявил о недовольстве своей жизнью

Опрос ВЦИОМ показал, что половина россиян (42%) не прогнозируют изменений в своей жизни через год.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, проводившегося 25 мая текущего года, почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет. При этом наиболее оптимистично настроенными категориями респондентов оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также опрошенные от 60 лет и старше.

О недовольстве своей жизнью сообщили 22% участников опроса, а уще 28% респондентов отчасти удовлетворены и отчасти недовольны своей жизненной ситуацией.

По данным социологов, 42% жителей России считают, что через год их жизнь, а также жизнь их семей не изменится, 26% опрошенных уверены, что будет лучше, а еще 23% ожидают ухудшений.