"Ъ": экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет замглавы Минобороны РФ

Источники в окружении Евкурова рассказали о возможном его назначении на пост заместителя главы министерства обороны.

Напомним, 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке с поста главы Ингушетии, который он занимал в течение 11 лет. Причиной такого решения он назвал «разобщенность и необходимость каждого выбирать между своими интересами и интересами республики». Рамзан Кадыров, комментируя данные сообщения, заявил, что на решения подобного масштаба способен только волевой человек.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении Евкурова, теперь экс-главу Ингушетии могут назначить на пост заместителя главы Минобороны РФ.

При этом в самом российском военном ведомстве ранее предупредили о готовящихся вбросах в СМИ относительно кадрового состава и руководства министерства.