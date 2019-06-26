В Росмолодежи видят основания для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть основания для изменения возраста совершеннолетия.



«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — сказал Бугаев в интервью РИА «Новости».

О каких сроках и какой возрастной планке идет речь, глава Росмолодежи не уточнил. Он отметил, что необходимо тщательно просчитывать все последствия от введения подобных мер. По его мнению, верхняя граница возраста детства также требует пересмотра.