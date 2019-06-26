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В Росмолодежи видят основания для снижения возраста совершеннолетия

Общество
13:37, 26 июня 2019

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть основания для изменения возраста совершеннолетия.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — сказал Бугаев в интервью РИА «Новости».

О каких сроках и какой возрастной планке идет речь, глава Росмолодежи не уточнил. Он отметил, что необходимо тщательно просчитывать все последствия от введения подобных мер. По его мнению, верхняя граница возраста детства также требует пересмотра.

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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