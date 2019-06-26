У российских торговых сетей начали собирать данные о грузинских винах

Ведомства делают неформальные запросы российским торговым сетях о доле грузинских вин в магазинах.

Об этом в среду, 26 июня, пишет «Коммерсантъ». На рынке розничной торговли изданию рассказали, что ведомства начали неформально запрашивать информацию о доле грузинских вин в российских магазинах. Источник на алкогольном рынке уточнил, что слышал о подобных вопросах Роспотребнадзора, топ-менеджер крупной продуктовой компании заявил, что статистику собирает Минсельхоз.

Собеседники издания полагают, что запросы данных могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинских вин в Россию.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.