Суд Хакасии впервые в России прекратил дело об оскорблении власти

Абаканский суд Хакасии прекратил дело местного жителя Вячеслова Шоева, которому грозил штраф за пост о губернаторе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в отношении жителя Хакасии Вячеслава Шоева возбудили дело об административном правонарушении за пост о губернаторе региона Валентине Коновалове. Сообщалось, что Шоеву грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Однако Абаканский суд Хакасии прекратил данное дело «за отсутствием события правонарушения». Об этом со ссылкой на telegram-канал главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова сообщает Znak.com.

«Вячеслав Шоев только что сообщил, что его дело о неуважении к власти в виде оскорбления губернатора Хакасии Валентина Коновалова суд прекратил за отсутствием события правонарушения. Первая административка по скандальному закону Клишаса развалилась в суде», — написал Чиков.

При этом сам глава Хакассии Валентин Коновалов оказался крайне удивлен, узнав о возбуждении этого дела, а его пресс-секретарь Максим Усов назвал данный случай примером того, «насколько критика отличается от оскорбления, как это регулируется законодательством».

Напомним, ранее депутаты Госдумы выразили обеспокоенность правоприменением закона о явном неуважении к власти в регионах. В частности, парламентарий Леонид Левин сообщил, что после принятия данной инициативы чиновники на местах начали использовать закон о неуважении к власти для борьбы с неугодными журналистами и активистами. При этом депутат отмечал, что в тексте документа четко прописано, что речь в нем идет лишь об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент и суды.