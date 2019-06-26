Суд арестовал 1667 акций Михаила Абызова по просьбе следствия

Преображенский суд столицы арестовал ценные бумаги обвиняемого в хищении 4 млрд рублей бывшего министра Михаила Абызова.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 26 июня суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на ценные бумаги, принадлежащие бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» РФ Михаилу Абызову.

Отмечается, что всего судом арестованы 1667 акций АО «Промышленные технологии» номинальной стоимостью 100 рублей.

Напомним, в мае текущего года в квартире бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, арестованного по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве, нашли наркотики. Однако позднее адвокат экс-министра заявил, что следствие не имеет претензий к Абызову по данному поводу, поскольку тот никогда не жил в арендованной им квартире.