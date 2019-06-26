Следователи проверяют ролик с фальсификацией подписей в поддержку Беглова

Врио главы Петербурга лично попросил СК проверить видеоролик о возможной фальсификации подписей в свою поддержку.

Как передает «Интерфакс», 26 июня Следственный комитет начал проверку по факту опубликованного штабом Алексея Навального видео, на котором видно, как сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора Александра Беглова, используя персональные данные граждан.

При этом глава городского избиркома Виктор Миненко отметил, что Беглов лично обратился в региональные управления МВД и СКР с просьбой о проверке данного ролика.

Напомним, после того, как видео о фальсификации подписей было опубликовано, одну из его авторов, заместителя главы штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержала полиция, а самого начальника местного штаба Александра Шуршева избили в подворотне у избирательной комиссии муниципального округа «Екатерингофский».