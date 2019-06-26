РЖД перестали продавать билеты до архангельского Шиеса

На станции «Шиес» Архангельской области прекратили высадку и посадку пассажиров на всех проходящих поездах.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеграмму управления Северной железной дороги, распространенной экоактивистами в соцсетях. В документе, по данным агентства, сказано, что «у поезда №375/376 Воркута — Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 года стоянка для посадки/высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую в соответствие с нормативным графиком движения поездов».

Отмечается, что на сайте РЖД невозможно приобрести билеты до Шиеса.

Жители поселка Урдома распространили заявление, в котором требуют вернуть остановку в Шиесе, так как «в выходные сотни человек приезжают и уезжают с данной остановки».

Напомним, в Шиесе с конца 2018 года проходят протесты из-за строительства мусорного полигона.