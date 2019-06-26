Разработчик ЕГЭ может разрешить поиск в интернете для борьбы с зубрежкой

Федеральный институт педагогических измерений хочет внести поиск в Сети в число заданий для ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Как передает газета «Известия», разрешив выпускникам пользоваться поиском в интернете, сотрудники ФИПИ постараются уйти от практики зазубривания материала.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — пояснила директор института Оксана Решетникова.

По ее словам, в экзаменационных заданиях также может появиться экспериментальная часть, для этого к компьютеру подключат датчики, которые смогут измерить динамометры, амперметры и вольтметры.

Решетникова подчеркнула, что на весь комплекс работ по введению новых мер и заданий в ЕГЭ и ОГЭ уйдет не менее пяти лет.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что количество выпускников, получивших сто баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку в 2019 году, сократилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом.