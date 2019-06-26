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Разработчик ЕГЭ может разрешить поиск в интернете для борьбы с зубрежкой

Общество
10:15, 26 июня 2019

Федеральный институт педагогических измерений хочет внести поиск в Сети в число заданий для ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Как передает газета «Известия», разрешив выпускникам пользоваться поиском в интернете, сотрудники ФИПИ постараются уйти от практики зазубривания материала.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — пояснила директор института Оксана Решетникова.

По ее словам, в экзаменационных заданиях также может появиться экспериментальная часть, для этого к компьютеру подключат датчики, которые смогут измерить динамометры, амперметры и вольтметры.

Решетникова подчеркнула, что на весь комплекс работ по введению новых мер и заданий в ЕГЭ и ОГЭ уйдет не менее пяти лет.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что количество выпускников, получивших сто баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку в 2019 году, сократилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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