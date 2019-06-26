Под Тамбовом нашли останки знаменитого русского правоведа XIX века

В Тамбовской области в разрушенной усадьбе археологи нашли останки русского мыслителя и яркого представителя российской школы государствоведения XIX века Бориса Чичерина.

Усадьба Караул, где обнаружили семейный некрополь, была разрушена после революции 1917 года. В одном из заброшенных склепов и нашли останки Чичерина, сообщает МК со ссылкой на организаторов экспедиции.

Борис Чичерин (1828–1904) — русский правовед, один из основоположников конституционного права России, философ, историк, публицист и педагог; дядя будущего наркома иностранных дел РСФСР и СССР Георгия Чичерина.

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