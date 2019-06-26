Песков призвал проанализировать результаты опроса о пытках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса «Левада-центра» о пытках.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в СМИ появились результаты опроса «Левада-центра», согласно которым каждый десятый россиянин подвергался пыткам.

В среду, 26 июня, на пресс-конференции журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать данные.

«Сейчас на конференс-колле 30 человек есть? Кто сталкивался с пытками органами правопорядка? Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому нужно тщательно проанализировать», — цитирует ответ Пескова «Дождь».

Когда журналисты напомнили пресс-секретарю про дело Ивана Голунова, Песков заявил, что это «отдельный случай». «Один из десяти, судя по опросу "Левада-центра", но нас больше тридцати здесь. Нужно проанализировать, какая методика применялась», — добавил представитель Кремля.