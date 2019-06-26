Оскорбившего ЛГБТ "ВКонтакте" оштрафовали на 5 тысяч

Суд в Свердловской области оштрафовал мужчину за оскорбительный комментарий «ВКонтакте» в адрес ЛГБТ.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге. Уточняется, что суд в городе Сысерть признал местного жителя Станислава Муромцева виновным в возбуждение ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

Причиной разбирательства стал комментарий Муромцева «ВКонтакте» под постом, в котором говорилось о конкурсе детских рисунков ко дню толерантности. На комментарий в Центр «Э» пожаловалась юрист местного центра ЛГБТ Анна Плюснина.

В разговоре с изданием она отметила, что это первый случай, когда полиция возбудило дело из-за возбуждения ненависти к ЛГБТ: ранее правоохранители отвечали, что ЛГБТ не является социальной группой. Смену позиции Плюснина связала с переводом статьи об экстремизме из Уголовного в Кодекс об административны правонарушениях.