Главный архитектор Екатеринбурга назвал пять площадок для строительства храма

Андрей Молоков, главный архитектор Екатеринбурга, не включил сквер у Драмтеатра в список площадок под храм.

Молоков представил список площадок, на которых может быть возведен храм святой Екатерины, на заседании рабочей группы в среду, 26 июня. Об этом пишет «Интерфакс». Среди площадок, на которых архитектор предлагает построить храм, оказались пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского, участок, где располагается неработающий Приборостроительный завод, место на улице Татищева, территория за Макаровским мостом и участок на месте снесенной телебашни.

Подергивается, что сквера Драмтеатра в списке площадок нет. «Пять площадок. Я презентацию сделал, особенность площадок рассказал», — сказал Молоков.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик отметил, что сквер был исключен из списка «не только по просьбе епархии, но и по просьбе инвесторов».