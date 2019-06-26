ФСБ ликвидировала боевика ИГИЛ, готовившего взрыв в Саратове

ФСБ сообщила о подготовке теракта последователем ИГ, оборудовавшим лабораторию для изготовления бомбы в гаражах Саратова.

Как передает «Интерфакс», силовики ликвидировали боевика ИГ [также «Исламское государство», ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru] в Саратове.

Отмечается, что преступник намеревался устроить теракт в местах массового скопления людей. Для этой цели он приобрел все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств и оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатки в одном из гаражных кооперативов Саратова.

По данным силовиков, на месте столкновения с последователем ИГИЛ были изъяты огнестрельное оружие, а также готовое к применению самодельное взрывчатое вещество.