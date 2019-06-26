Экс-главе компании-подрядчика "Восточного" дали условный срок за растрату 400 млн

Экс-главу «Тихоокеанской мостостроительной компании» Виктора Гребенва приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в уссурийской районном суде. «Тихоокеанская мостостроительная компания» была субподрядчиком на стройке космодрома «Восточный». Суд признал Гребнева виновным в растрате свыше 407 млн рублей и намеренных попытках довести компанию до банкротства.

При этом ему было назначено наказание в виде 5 лет условного лишения свобода и штрафа в 200 тысяч рублей.

Адвокат Гребнева Игорь Поляков объяснил такое решение суда недостатком доказательств. «Если бы вина его была очевидна, и он бы похитил такие деньги, это было бы длительное лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии», — заявил он.