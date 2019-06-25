В Перми признали правомерным завышение гимназией проходного балла для девочек

Мировой суд в Перми не нашел правонарушений в действиях городской гимназии №4, завысившей проходной балл по гендерному признаку.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в образовательном учреждении, суд не выявил состава административного правонарушения ни в действиях руководителя, ни в отношении самой гимназии.

О том, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих в первый класс мальчиков был ниже, чем для девочек (65,7 против 69,1), стало известно в мае. Тогда в учебное заведение не приняли около 20 девочек. Директор гимназии Татьяна Дьякова обосновала такое неравенство тем, что мальчики зачастую менее прилежны в учебе, но в итоге «становятся лидерами» и «управляют страной».

После появления информации в СМИ прокуратура Пермского края начала проверку. Были возбуждены административные дела по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования).