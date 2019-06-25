Результаты ЕГЭ показали снижение уровня знаний по русскому языку

Количество выпускников, получивших сто баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку в 2019 году, сократилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, всего в этом году экзамен по русскому языку сдали 664 тысячи школьников. Из них максимальное количество баллов получили 2,59 тысячи. В 2018 году эти показатели достигли 645 тысяч и 3,7 тысячи соответственно.

Сообщается также, что 0,6% сдающих ЕГЭ не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата. В прошлом году эта цифра составляла 0,5%.



По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, ситуация может улучшиться за счет резервных дней.