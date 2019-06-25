Правительство увеличило пособие на детей с 50 рублей до 10 тысяч

Пособие по уходу за ребенком для семей с низким доходом повысятся с 50 рублей до 10 тысяч рублей.

Об этом на совещании о достижении национальных целей развития в сфере демографии сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», – сказал премьер. Он не уточнил, когда именно начнет действовать нововведение.

Глава правительства рассказал, что подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число имеющих право на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Дмитрий Медведев сообщил также, что с 1 июля года в два раза повысится размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня жительница Подмосковья Екатерина Кириллова пожаловалась президенту на низкие детские пособия. Путин заявил, что пособия планируется увеличить до прожиточного минимума, однако претендовать на них смогут только семьи с низкими доходами.