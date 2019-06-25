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Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"

Общество
12:28, 25 июня 2019

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире заявила, что «Горе от ума» написал Александр Радищев.

Соответствующее заявление Гимазутина сделала в интервью телеканалу «Абакан 24». Ведущий спросил министра, проходят ли в дети в школе творчество Радищева. «Да, "Горе от ума" проходят», — сказала министр в ответ.

В пресс-центре регионального Министерства образования произошедшее назвали «досадной ошибкой» и объяснили, что министр перепутала авторов из-за усталости. «Конечно, она знакома с творчеством Радищева. Просто перед эфиром разговор велся с ведущим о том, какие сейчас замечательные дети, и министр рассказала, что недавно была в Сорске, где дети поставили пьесу "Горе от ума". Видимо, поэтому она и оговорилась в эфире», — добавили в пресс-центре.

Комедию в стихах «Горе от ума» написал Александр Грибоедов.

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Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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