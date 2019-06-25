Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире заявила, что «Горе от ума» написал Александр Радищев.

Соответствующее заявление Гимазутина сделала в интервью телеканалу «Абакан 24». Ведущий спросил министра, проходят ли в дети в школе творчество Радищева. «Да, "Горе от ума" проходят», — сказала министр в ответ.

В пресс-центре регионального Министерства образования произошедшее назвали «досадной ошибкой» и объяснили, что министр перепутала авторов из-за усталости. «Конечно, она знакома с творчеством Радищева. Просто перед эфиром разговор велся с ведущим о том, какие сейчас замечательные дети, и министр рассказала, что недавно была в Сорске, где дети поставили пьесу "Горе от ума". Видимо, поэтому она и оговорилась в эфире», — добавили в пресс-центре.

Комедию в стихах «Горе от ума» написал Александр Грибоедов.