Аппарат, которым раздавило пациентку в Воронеже, был 14 лет не зарегистрирован

Аппарат лучевой терапии Teragam К-01 в Воронежском областном клиническом онкодиспансере не был зарегистрирован.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в мае пациентка Воронежского областного клинического онкодиспансера погибла в аппарате лучевой терапии.

Как сообщает «Интерфакс», проверка Роспотребнадзора выявила, что онкоцентр приобрел аппарат 14 лет назад, однако до сих пор не зарегистрировал его. Аппарат, по мнению ведомства, «представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов».

Материалы проверки передали федеральному Минздраву и следственным органам.