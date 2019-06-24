В ГД опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах, пообещав его увеличить

Глава комитета ГД по образованию Вячеслав Никонов прокомментировал данные о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе о политике в сфере образования, который правительство РФ направило Федеральному собранию, сообщила о планах сократить к 2024 году число бюджетных мест в вузах до 17%.

Как передает «Интерфакс», в Госдуме данную информацию катергорически опровергли.

«России нужно больше образованных людей, а не меньше», — написал в своем Facebook председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

Он добавил, что на самом деле количество бюджетных мест в университетах страны не сократится, а будет увеличено.

«Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано», — пояснил парламентарий.