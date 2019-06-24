Роман Бабаян возглавил радио "Говорит Москва" после смерти Доренко

Сотрудники радиостанции «Говорит Москва» сообщили о назначении новым главным редактором телеведущего Романа Бабаяна.
Как сообщается на сайте радиостанции, «Говорит Москва» узнала о назначении нового главного редактора из Telegram-канала самого Романа Бабаяна.
Отмечается, что встречи с сотрудниками редакции у Бабаяна еще не было. При этом гендиректор Владимир Мамонтов сообщил, что новый главный редактор будет представлен коллективу во вторник, 25 июня.
Роман Бабаян — тележурналист, ведущий передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», лауреат премии «ТЭФИ».
Напомним, место главного редактора радиостанции «Говорит Москва» освободилось после внезапной смерти Сергея Доренко 9 мая текущего года.
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