В Воронежской области поймали похитившего у москвички волосы на 450 тысяч

Сотрудники московской полиции задержали и арестовали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на жительницу столицы и похищении у нее волос.

Как рассказала сама потерпевшая, 26-летняя москвичка, она разместила в Интернете объявление о продаже волос, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, и они договорились встретиться в ее квартире. Во время совершения сделки преступник, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал упаковку с товаром и скрылся.

Спустя несколько месяцев полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его в Воронежской области.

Выяснилось, что ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина волосы продал, а выручкой распорядился по своему усмотрению. Ущерб оценили в 450 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.