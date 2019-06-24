Почти 40% россиян убеждены, что в СССР жизнь людей улучшалась с каждым годом

Более половины россиян (59%) считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о населении страны.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования «Левада-центра», более трети жителей России (39%) уверены, что во времена СССР жизнь простых людей постоянно улучшалась.

Кроме того, среди других позитивных моментов советской эпохи респонденты отмечают отсутствие межнациональных конфликтов (46%), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43%), заботу государства о населении страны (59%), а также развитие отечественных науки и культуы (31%).

При этом у каждого четвертого россиянина при упоминании Советского Союза возникают ассоциации с очередями и дефицитом. Еще 17% респондентов вспоминают изоляцию страны от внешнего мира и невозможность выезжать за рубеж.

Напомним, весной этого года исследование «Левада-центра» показало, что уровень положительного отношения россиян к фигуре Иосифа Сталина достиг максимального показателя за все годы: 51% опрошенных заявили о восхищении политиком, еще 41% признались, что уважают его.