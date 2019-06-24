На волне детства

Мальчишки и девчонки, а также их родители совершили речной вояж от Казани до Москвы вместе с ведущими Детского радио.

Более 160 ребят отлично отдохнули на борту комфортабельного теплохода, узнали много интересного на занятиях в творческих студиях, а во время остановок смогли увидеть своими глазами достопримечательности красивейших городов России.

Каждое лето радиостанция отправляет в путь маленьких слушателей и их родителей, дарит им общие яркие воспоминания на весь год. Знакомство с народными традициями и ремеслами, увлекательные экскурсии и посещение музеев – важная часть ежегодного «Круиза Детского радио».

Так, в Чебоксарах участники круиза посетили мастер-класс по созданию традиционного чувашского узора, побывали в Научно-техническом музее истории трактора и даже сняли кино под руководством любимого ведущего дяди Саши. В Нижнем Новгороде прошла экскурсия на фабрику ёлочных игрушек, где юные туристы оказались в зимней сказке и смогли сами расписать ёлочные украшения. Ярославль запомнился настоящими опытами и экспериментами в музее занимательных наук Эйнштейна, а в Угличе детей ожидали удивительная вселенная игрушек в музее кукол, настоящая гончарная мастерская и состязания «Веселые старты» на городском стадионе.

На теплоходе тоже скучать было некогда. Утро начиналось с веселой зарядки, весь день вместе с ведущими Детского радио дети пели и танцевали, участвовали в концертах и конкурсах, вечерами устраивали зажигательные дискотеки. А еще на борту работали «Буль-Буль радио» и «Буль-Буль ТВ». Ежедневно в эфир «Буль-Буль радио» выходила программа «Дневник Круиза», которую создавали сами мальчишки и девчонки.

В последний день ребята и взрослые устроили самое яркое шоу, а когда впереди показалась Москва, в небо взлетели белые воздушные шары. Прощаясь, все обменялись адресами и телефонами и, конечно, обещали встретиться вновь в «Круизе Детского радио».

Ирина Серова