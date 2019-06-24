Московскую область назвали одним из самых наркозависимых регионов

Организация «Трезвая Россия» составила рейтинг наркозависимых регионов страны.

Об этом со ссылкой на документ в понедельник, 24 июня, пишут «Известия». Согласно приведенной статистике, больше всего наркозависимых — в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. Проблемы с наркотиками есть в Сахалинской области, Еврейской автономной области и Приморском крае. Подчеркивается, что за год значительно ухудшилась ситуация в Северной Осетии — регион опустился в рейтинге на 27 пунктов.

В тройку регионов, свободных от наркотиков, выходят Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика.

Для составления рейтинга эксперты использовали данные Росстата, Минздрава и МВД. Отчет был направлен в правительство, Совет Федерации и администрации субъектов.