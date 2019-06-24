Ольга Васильева назвала бюрократию одной из причин нехватки учителей

Министр просвещения Ольга Васильева считает необходимым освободить учителей от чрезмерной бюрократической волокиты, не связанной с образовательными процессами.

Об этом она заявила на парламентских слушаниях в Госдуме, передает «Интерфакс».

Васильева рассказала, что сейчас педагоги вынуждены готовить отчеты для довольно широкого спектра ведомств, от МЧС до налоговой. «Зачастую они очень странные: я читала отчет о количестве сосулек... Еще один поразил меня поразил гендерным подходом: укажите, сколько человек вышло на субботники, сколько мальчиков, сколько девочек», – рассказала чиновница.

По словам Васильевой, учитель должен отвечать за четыре документа: это рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.



Министр убеждена, что именно с крайне высокой бюрократической загруженностью связано нежелание выпускников педагогических вузов идти работать в школы. Впрочем, другой причиной этого глава Минпросвещения назвала неопределенность с зарплатой и нехватку практики.

Ольга Васильева добавила, что Минпросвещения разработало соответствующие методические рекомендации и надеется добиться внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс.