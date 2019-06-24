Бюджетные места в вузах сократят на 17% за 5 лет

К 2024 году число бюджетных мест в вузах сократится на 17% по сравнению с показателем 2019 года.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе о политике в сфере образования, который правительство РФ направило Федеральному собранию. В докладе, как утверждает издание, представлен прогноз контрольных цифр приемы на бюджетные места до 2024 года.

Так, В 2019-м году вузам России было выделено 518,4 тысячи бюджетных мест. В 2020 году показатель снизится на 2% «и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024-м». Таким образом, число бюджетных мест за 5 лет сократится на 17%.

При этом в докладе также подчеркивает, что количество абитуриентов вырастет на 2-5% в год. Предполагается, что в 2019 году их будет 713,8 тысячи, а к 2024 году — 823,8 тысячи. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место и шансы получить образование за счет государство значительно уменьшатся. В Министерстве науки на запрос издания не ответили.

Между тем, собеседники «Известий» предполагают, что бюджетные места в основном будут сокращаться в региональных вузах, а увеличение числа поступающих связано не с демографическим фактором, а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов.