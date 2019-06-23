Жителю Хакасии грозит штраф до 100 тысяч рублей за пост про губернатора

Абаканский суд Хакасии будет рассматривать дело об оскорблении жителем губернатора в социальной сети.

Как пишет информационное агентство «Хакасия», страницу жителя республики Вячеслава Шоева в одной из социальных сетей отмониторили сотрудники Центра «Э» после того, как из администрации главы к ним поступил сигнал об оскорбительной записи про губернатора региона Валентина Коновалова. На Шоева возбудили дело об административном правонарушении, пост о Коновалове заставили удалить.

По данным главы международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, теперь жителю Хакасии грозит штраф до 100 тысяч рублей. Абоканский суд рассмотрит дело Шоева 5 июля.

Напомним, ранее депутаты Госдумы выразили обеспокоенность правоприменением закона о явном неуважении к власти в регионах. В частности, парламентарий Леонид Левин сообщил, что после принятия данной инициативы чиновники на местах начали использовать закон о неуважении к власти для борьбы с неугодными журналистами и активистами. При этом депутат отмечал, что в тексте документа четко прописано, что речь в нем идет лишь об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент и суды.