Женщина, записку которой потерял Путин, просила его за осужденного сына

РИА «Новости» выяснило, о чем шла речь в записке, за утерю которой президент России Владимир Путин испытывает стыд.

Напомним, в ходе «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что испытывает стыд за случай, который произошел с ним во время поездки по регионам России несколько лет назад: тогда подкараулившая его женщина в годах смогла прорваться через охрану и вручила Путину записку, которую тот позднее потерял.

Как передает РИА «Новости», история с утерянной запиской, о которой рассказал российский лидер, произошла в Сыктывкаре в 2010 году. Тогда две женщины, ожидавшие главу государства, скооперировались и написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку президенту.

О содержании письма сообщил Владимир Щербина, чья жена Елена Щербина является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми. Она в тот день ждала приезда президента и на улице познакомилась с женщиной по имени Валентина.

Отмечается, что у Елены Щербины просьба касалась земли для многодетных семей, а у Валентины — ее сына, которого, как она считала, незаконно осудили.

«Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», — рассказал супруг второй женщины.