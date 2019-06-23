В Петербурге отпустили замглавы штаба Навального без предъявления обвинений

В полиции Санкт-Петербурга не объяснили причину задержания заместителя главы штаба Навального Ольги Гусевой.

Ранее СМИ со ссылкой на telegram-канал Алексея Навального сообщили, что в Санкт-Петербурге была задержана сотрудница петербургского штаба оппозиционера Ольга Гусева. Навальный подчеркнул, что на девушку завели уголовное дело и увезли ее в неизвестном направлении.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на Twitter руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, к настоящему моменту Гусеву отпустили из отделения полиции, не предъявив ей никаких обвинений.

Сама Ольга Гусева подтвердила в Twitter, что ей неизвестна официальная причина задержания. В понедельник, 24 июня, ее пригласили в петербургское ОМВД по Ломоносовскому району.

Напомним, Гусева была одним из авторов видео, на котором видно, как сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора Александра Беглова, используя персональные данные граждан.