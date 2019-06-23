В Москве и еще 12 городах пройдут митинги против сфабрикованных дел

В воскресенье, 23 июня, по всей России пройдут акции «Общество требует справедливости» против политических репрессий.

Напомним, ранее стало известно, что столичные власти разрешили провести на проспекте Сахарова 23 июня еще один митинг, запланированный Либертарианской партией на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова.

Как сообщается на сайте мероприятия, митинги и пикеты под лозунгом «Общество требует справедливости» в воскресенье, 23 июня, пройдут не только в Москве, но и в 12 других городах России, среди которых Хабаровск, Нижний Новгород, Краснодар, Новокузнецк, Калининград, Новосибирск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Омск, Казань, Самара и Санкт-Петербург, где митинг не удалось согласовать с властями из-за праздника выпускников.

Организаторами акций выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

В Москве митинг на проспекте Академика Сахарова начнется в 17:00.