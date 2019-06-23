Марсоход НАСА нашел на планете метан, свидетельствующий о наличии жизни

Ученые НАСА рассказали об обнаружении доказательств возможного присутствия на Марсе живых микроорганизмов.

Как передает The New York Times, такую находку марсоход НАСА Curiosity сделал еще в среду, 19 июня.

Отмечается, что собранные устройством данные говорят о повышенном содержании метана в воздухе на Марсе. По словам ученых, на Земле метан в основном выделяют живые организмы. При этом молекулы метана в марсианском воздухе разрушились бы за несколько веков. Из этого следует, что газ появился на планете относительно недавно.

Однако издание отмечает, что метан может также образовываться в результате геотермальных реакций, происходящих без участия живых организмов. Кроме того, газ мог выходить из разломов на поверхности Марса, сохраняясь там миллионы лет.

Газета также заметила, что неожиданные данные, полученные марсоходом, даже заставили ученых изменить планы на выходные.