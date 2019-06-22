Частные дорожные камеры и проверка соцсетей школьников: юридический обзор

Новости коммуникации народа с властью: Конституционный суд России, что редко бывает, оппонирует власти. Постановлено: последняя не может отказывать в проведении общественных акций из-за вопросов по обеспечению правопорядка. Это — задача и функция правоохранительных органов. Мы же понимаем, что это лишь повод отказать и в очередной раз нарушить статью 31 Конституции.

Суд, ее толкующий, решил, что возложение части госфункций на организаторов означает, как это ни парадоксально, чрезмерный госконтроль. Который проявляется прежде всего в необоснованном ограничении свободы собраний и шествий.

С еще одним делегированием госфункций не согласны депутаты. Оказывается, большинство дорожных камер установлены негосударственными структурами. Так, в Подмосковье частная организация устанавливает такие камеры — и получает 233 рубля из бюджета с каждого (!) штрафа.

Одно дело — брать в аренду оборудование и платить договорную цену. А не как сейчас, когда компания сама заинтересована во взимании как можно большего количества штрафов. Начались разговоры, что неправильная установка таких камер завышает оценку скорости. Из всего этого следует, что подготовленный законопроект о порядке установки и использования техсредств с функцией видеофиксации теперь не будет предполагать участия частного капитала.

Автор реплики в отношении гаранта, оштрафованный по закону об оскорблении властей, уже успел пожаловаться в Европейский суд по правам человека. Видно, российские суды (а чтобы иметь возможность обратиться в Страсбург, нужно пройти все инстанции в РФ) не слишком себя утруждали в рассмотрении данного дела.

По мнению жителя Новгородской области, нарушено его право на свободу выражения мнения: указанное относилось не к личности, а к эффективности внутренней и особенно внешней политики, за что отвечает глава государства. Суды, как следует из жалобы, нарушили баланс между правом на выражение мнения и защитой авторитета власти и Путина конкретно.

У меня нет сомнений, что ЕСПЧ прислушается к заявителю, главное — чтобы жалоба по формальным признакам была судом принята. По статистике, до 95% жалоб в ЕСПЧ подается с такими нарушениями, которые не позволяют их затем рассмотреть. Будем ожидать итогов рассмотрения жалобы, хотя обычно срок рассмотрения жалобы в ЕСПЧ измеряется годами...

Из рубрики «навстречу учебному году». Профильными министерствами предложено поработать с учениками, родителями и учителями в отношении социальных сетей. Чего здесь больше — наблюдения с целью вовремя выявить неблагонадежных среди этих категорий — либо, как заявляют чиновники, это делается для упрощения получения услуг в сфере образования, — станет понятно позже.

Объявлено о цифровой образовательной среде, а всем заинтересованным указанным лицам предложено приискать о себе информацию и помощь в составлении индивидуального профиля. А пока школьники будут, помимо анкетных данных, указывать свои соцсети и возможные правонарушения, а также раскроют своих репетиторов. Интересно, сколько учеников специально для раскрытия такой информации заведут в соцсетях новые «маскировочные» аккаунты? Ведь количество аккаунтов не ограничено...

Родителям и педагогам зачем-то предложат раскрыть информацию о своих загранпаспортах. Последние хоть укажут в своем профиле свою нагрузку и научные достижения. Впрочем, какие могут быть сомнения в чистых помыслах: Минпросвет озаботится тем, что сбор данных будет проводиться с согласия учеников, их родителей и учителей. Будет даже странно, если кто-то откажется...