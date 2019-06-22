При эвакуации детей с аттракциона в "Сокольниках" нарушили технику безопасности

Причиной падения троих детей с аттракциона «Колобок» в столичном парке «Сокольники» оказалась механическая поломка.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что трое детей упали с аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» в Москве.

Как сообщили в пресс-службе парка агентству «Москва», при работе аттракциона произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины.

«Произошло проседание кабины с высоты 20 см и автоматическая остановка аттракциона. Персоналом арендатора была нарушена техника безопасности при эвакуации. Пострадали трое детей, дети госпитализированы: двое — ушиб мягких тканей, третий — легкое сотрясение мозга», — сказали в парке. Как именно была нарушена техника безопасности, не уточняется.

В парке также добавили, что аттракцион на данный момент закрыт, для выяснения ситуации создана рабочая группа.