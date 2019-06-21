В СКР объяснили сбоем публикацию закона о сроках за врачебные ошибки

С федерального портала проектов нормативных правовых актов удалили проект закона об уголовной ответственности для врачей.

Напомним, 20 июня Sobesednik.ru писал, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилась инициатива Следственного комитета России, предполагающая внесение в УК новых статей о врачебных ошибках и ужесточение уголовной ответственности для медиков.

Однако «Коммерсант» обратил внимание на исчезновение законопроекта с портала уже на следующий день после публикации.

В СКР пояснили, что законопроект, обсуждавшийся еще в 2018 году и вызвавший критику среди медицинского сообщества, оказался на портале «из-за технической ошибки».

В ведомстве подчеркнули, что в новом варианте закона изменятся положения об ответственности врачей, при этом лишение свободы за врачебные ошибки предусматриваться не будет.