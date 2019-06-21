В Москве расследуют появление трехметрового питона на рынке "Садовод"

Инспекторы столичного департамента природопользования изъяли трехметрового питона на рынке «Садовод».

Как передает агентство городских новостей «Москва», проверку на рынке инициировали после звонка москвича, сообщившего о том, что в павильоне 7Е «Садовода» продаются редкие черепахи.

«В ходе проверки рынка "Садовод" в павильоне 7Е инспекторы департамента не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов, питон был изъят», — рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что инспекторы ведомства возбудили дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ, по факту появления питона на рынке проводится расследование.

В настоящее время рептилию передали в Центр передержки животных под Яхромой.